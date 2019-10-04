Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman?
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Gençlerbirliği takımı Süper Lig'in 7. haftasında, Galatasaray'ı 5 Ekim Cumartesi akşamı sahasında konuk edecek. Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı.
Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.
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