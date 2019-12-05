Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak! Sağ bek krizi...
Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.
SAĞ BEK KRİZİ!
Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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