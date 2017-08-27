Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Aleksandar Scekic ve kaleci Taha Cengiz Demirtaş, bu akşamki maçta sahada yer alamayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde yaptığı maçlardan 44'ünü kazandı, Gençlerbirliği 15 kez galip geldi - Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne son 33 lig maçında sadece 3 kez yenildi - Ankara'da yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 14, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla ligde 89. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 88 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 44, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 153 gole, Gençlerbirliği 91 golle karşılık verdi. Geçen sezonki müsabakaları Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Ankara'da da 2-1'lik skorlarla kazandı.



FENERBAHÇE SON 33 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 33 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 24'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 14, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 53 golüne, Fenerbahçe 51 golle yanıt verdi.



EN FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

JAİLTON'UN LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Başkent ekibi, Çin 2. Ligi’nden transfer ettiği Jailton Lourenco Da Silva’nın (Jailton Paraiba) lisans sorununu çözdü. Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, teknik direktör Özat’ın görev vermesi durumunda bu akşamki maçta Fenerbahçe’ye karşı forma giyecek. Kırmızı-siyahlıların yeni transferi, kadrodaki 14. yabancı futbolcu oldu.

5 YABANCI TRANSFER ETTİLER

Yabancı futbolcularından 3’ünü gönderen, 2’sini kadro dışı bırakan Gençlerbirliği, 5 yabancı oyuncu transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon devre arasında transfer ettiği Agon Mehmeti, Jonathan Ring ve Etien Velikonja’nın sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başkent ekibi ayrıca Rumen Cosmin Matei ve hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav’ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı son transferi Brezilyalı Bady’yi ise kadro dışı bıraktı.

Son olarak Jailton’u renklerine bağlayan Gençlerbirliği, sezon öncesi Elvis Manu, Petar Skuletic, Ousmane Ndiaye ve Dialo Guidileye’yi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE MAÇINA GELENE 3 BİN FORMA HEDİYE!

Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynanacak olan maçta ilk 3000 taraftara Gençlerbirliği taraftar forması hediye edeceklerini açıkladı.

Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Taraftarımıza 3000 forma

İlhan Cavcav Sezonu anısına Başkanımız Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe maçına gelecek ilk 3000 taraftarımıza kırmızı siyah Gençlerbirliği taraftar forması hediye edecektir. Formaları , taraftarlarımız Ankara 19 Mayıs Stadı turnikelerindeki görevlilerden teslim alabilecekler.