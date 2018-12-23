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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA / Fotoğraf: A.A.
23.12.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği düellodan 3 puanla çıktı!

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Gençlerbirliği düellodan 3 puanla çıktı!

Spor Toto 1'inci Lig’de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-3 mağlup oldu.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Deniz Caner Özaral (xx) ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Tayyib Talha (xx), Galip (xx) (Dk.58 Anderson x), Traore (xx), Berk (xxx), Mıtrovıc (xx) Hakan Bilgiç (xx), Orhan (xx), Orkan (xx) (Dk.46 Erdal xx), Koseckı (xx) (Dk.71 Emre Nefiz x), Pote (x)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xx) – Ahmet (xx), Yıldırım (xx), Yasin (xx), Nadir (xx), Sessegnon(xxx) (Dk.90 Arnason), Deniz (xx) (Dk.81 Bekir x), Selçuk (xx), Alper (xx), Dos Santos (xxx), Nobre (xxx) (Dk.79 Mateı x)
GOLLER: Dk.1, Dk.74 Berk (Adana Demirspor) - Dk.41-70 Nadir, Dk.65 Nobre (Gençlerbirliği) SARI KARTLAR: Traore, Mitrovic (Adana Demirspor), Yıldırım (Gençlerbirliği)

1’inci dakikada Adana Demirspor’un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda Hakan ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Karambolde kalan topa Berk kafasıyla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
5’inci dakikada Gençlerbirliği kontra atağında orta sahada topu alan Sessegnon rakiplerini hızla çalımlayarak şutunu attı. Adana Demirspor savunmasından dönen top altı pasta Selçuk’un önünde kaldı ama Selçuk müsait pozisyonda topu auta yolladı.
15’inci dakikada Gençlerbirliği’nin ceza sahasına uzak bir bölgeden kazandığı serbest vuruşta Sessegnon içeriye orta yaptı. Karambolde Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı.
23’üncü dakikada Adana Demirspor atağında soldan derine inen Kosecki içeride müsait durumda olan Orkan’a pasını attı. Topu kontrol edemeyen Orkan vuruşunu gerçekleştiremedi.
29’uncu dakikada Gençlerbirliği hızla atağa çıktı. Sessegnon rakiplerine geçerek ceza sahası yayının üstünden şutunu attı. Top az farkla dışarı çıktı.
37’nci dakikada Gençlerbirliği atağında topla buluşan Sessegnon pasını ceza sahasının 20 metre dışındaki Selçuk’a verdi. Selçuk topla buluşur buluşmaz şutunu attı ama meşin yuvarlak soldan az farkla dışarı çıktı.
41’inci dakikada Gençlerbirliği atağında sağdan gelen Sessegnon ceza sahası içine girdi ve topu Nadir’e verdi. Nadir düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
52’nci dakikada Gençlerbirliği’nin atağında soldan hızla derine inen Alper ceza sahası içine orta açtı. İçerde iyi yükselen Nobre’nin kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş topu son anda parmaklarının ucuyla dışarı çıkardı.
65’inci dakikada Gençlerbirliği atağında Sessegnon ceza sahası içine rakiplerini çalımlayarak girdi ve müsait pozisyondaki Nadir’e pasını verdi. Nadir’in şutu kaleci Kurtulaş’tan döndü ve Nobre dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.
70’inci dakikada Gençlerbirliği atağında Ahmet sağdan derine indi ve ceza sahası içindeki Nadir’i gördü. Nadir düzgün bir vuruş ile topu köşeden filelerle buluşturdu: 1-3.
74’üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahası içine gelen top karambolde kaldı. Fırsatçılığını kullanan Berk güzel bir şutla gol vuruşunu yaptı: 2-3.
Karşılaşma 3-2 Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sona erdi.

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