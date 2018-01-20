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Gençlerbirliği deplasmanda güldü

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.

Hürriyet Haber
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Ligin 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. 

60'ıncı dakikada Zeki sağdan ceza yayına doğru ortaladı. Defansta Ferhat'tan seken topu altıpas çizgisi önünde bulan Skuletic, defans oyuncularıyla mücadelesi sırasında yere düşerken yaptığı vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

90+3'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Uğur, pasını yerden Milinkovic'e göndermek isterken savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında tekrar önünde kaldı. Uğur'un altıpas sol çaprazından vuruşun top ağlara gitti: 0-2.

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Ali Palabıyık(xx), Serkan Olguncan(xx), Baki Tuncay Akkın(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Osman(xx), Ferhat(xx), Ibanez(xx), Bliznichenko(xx), Murat Akın(x)(Dk.88 Yusuf), Serdar Deliktaş(x)(Dk.77 İshak x), Traore(xx), Leandrinho(x)(Dk.67 Alexe x), Ergin Keleş(x)
GEÇLERBİRLİĞİ: Hopf(xx) - Zeki(xxx), Ahmet(xx), Palitsevich(xx), Alper(xx), Uğur(xxx), Diallo(xx), Scekic(x)(Dk.75 Issah x), Khalili(x)(Dk.59 Milinkovic x), Aydın Karabulut(x)(Dk.46 Ahmet İlhan x), Skuletic(xxx)
GOLLER:Dk.60 Skuletic, Dk.90+3 Uğur(Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Osman, Ibanez(Kardemir Karabükspor) Scekic, Diallo, Zeki(Gençlerbirliği)

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