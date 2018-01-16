Gençlerbirliği, Bursaspor'u kupanın dışına itti

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Kerem Ersoy (xx), Süleyman Özay (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 74 Moussa Sow x), Ertuğrul Ersoy (x) (Dk. 25 Dzon Delarge x), William Ekong (xx), Titi (xx), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (xxx), Emmanuel Badu (xx), Pablo Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (xxx) (Dk. Jires Kembo x), Bogdan Stancu (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Ahmet Oğuz (x), Alper Uludağ (xx), Siarhei Palitsevich (xx), Uğur Çiftçi (xx), Abdul Khalili (x) (Dk. 46 Murat Duruer x), Aleksandar Scekic (x), Ahmet İlhan Özek (x) (Dk. 53 Jailton Da Silva x), Zeki Yavru (xx), Kamal Issah (xx), Petar Skuletic (xx) (Dk. 67 Ousmane N’diaye x)

GOLLER: Dk. 33 Mikel Agu, Dk. 49 Yusuf Erdoğan (Bursaspor) - Dk. 19 Petar Skuletic (Gençlerbirliği) SARI KARTLAR: Aziz Behich, Mikel Agu, Jires Kembo (Bursaspor) - Abdul Khalili, Kamal Issah (Gençlerbirliği)





SOW İLK MAÇINA ÇIKTI

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Moussa Sow, maç kadrosunda yer alırken; karşılaşma öncesinde ise Senegalli yıldıza taraftarlar tarafından sevgi gösterilerinde bulundu. Sow, 74’üncü dakikada oyuna dahil olurken, ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi. Bursaspor taraftarı aynı zamanda bugün doğum günü olan kaptan Pablo Martin Batalla’ya da özel tezahüratlar yaparak, bu özel gününü kutladı. Ertuğrul Ersoy ise yaşadığı sakatlık nedeniyle 25’inci dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

19’uncu dakikadaki Gençlerbirliği atağında ol kanatta Alper Uludağ topu ceza sahasına doğru gönderirken, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Petar Skuletic, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1

33’üncü dakikada Dzon Delarge sağ kanattan topla birlikte içeriye doğru girerek pasını Mikel Agu’ya verdi. Penaltı çizgisi üzerinde hazır bekleyen Agu ise, topun kontrolünü sağladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

49’uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Dzon Delarge içeriye girerek ortasını yaparken, arka direkte Yusuf Erdoğan topa ayak koyan isim oldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1