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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerGençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Sıradaki Haber: Beşiktaş'a Tosic ve Necip lazım!

Spor Arena
05.02.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. İlk oynanan karşılaşma da Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup etmeyi başarmış ve Türkiye Kupası'nda avantajlı skoru elde etmişti. Şimdi gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı 6 Şubat Salı günü oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki kez kazandıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon seri galibiyet almakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, kulüpte 3. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezona göre taraftarlarını üst üste daha az sevindirdi.

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 20. hafta sonunda sadece 3 kez seri galibiyet alabildi. Siyah-beyazlı ekip, kazanma konusunda ilk ve en uzun serisini 3, 4 ve 5. haftalarda gerçekleştirdi. Ligin 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, daha sonra Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin, bu serisi Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle sonlandı. Beşiktaş, üst üste galibiyetler için 4 hafta beklemek zorunda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 11. haftada da Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, bu seriyi de uzatamadı ve bir sonraki hafta Teleset Mobilya Akhisarspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Son deneme Bursaspor'a takıldı

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü Gençlerbirliği'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

Sezon boyunca üst üste 3 puanı hanesine yazdırma sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen Bursaspor engeline takıldı. Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ikinci yarıya başlayan siyah-beyazlılar, sonraki hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, üst üste 2 maçta 6 puan aldıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

Puan kaybındaki seri daha uzun

Bu sezon taraftarlarını seri galibiyetlerle sevindirmekte zorlanan Beşiktaş, uzun süreli puan kaybıyla da karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı takım, 6. haftadan başlayarak üst üste puan kayıplarına engel olamadı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 9. haftadaki Medipol Başakşehir maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 4 haftada 10 puan kaybetti.

Geçen sezon seri galibiyetleri daha fazlaydı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon daha sık seri galibiyetlere imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de 7 kez seri galibiyet almayı bildi. Ligin 3 ve 4. haftalarında galip gelen Beşiktaş, sezon boyunca kısa süreli puan kayıplarına rağmen daha sık seri galibiyetler alarak şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, sezon içinde 6, 7 ve 8. haftaların yanı sıra, 21, 22 ve 23 ile 26, 27 ve 28. haftalarda üst üste üçer karşılaşma kazanmayı bildi. 10 ve 11. haftalarda 2 galibiyetlik seri yapan Beşiktaş, 16, 17, 18 ve 19. haftalarda üst üste 4 maçta 12 puan topladı. Ligin son 4 haftasını galibiyetlerle tamamlamayı başaran siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Güneş ile en iyi sezon 2015-2016

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde seri galibiyetler konusunda en başarılı sezonu 2015-2016'da yaşadı. Sezon boyunca 8 defa üst üste galibiyetlere imza atan Beşiktaş, Güneş yönetiminde en uzun galibiyet serisini de 2015-2016'da elde etti. Söz konusu sezondaki ilk serisini 3 ve 4. haftalarda yapan siyah-beyazlı ekip, sonraki seriyi 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirdi. 10. haftada yaşadığı puan kaybının ardından üst üste iki karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ise 13. haftadan itibaren üst üste 5 karşılaşma kazanarak imza attı.

Ligin ikinci yarısının başında 19 ve 20. haftalarda bir kez daha üst üste kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Antalyaspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa'ya yenilen siyah-beyazlı ekip, krizden çabuk çıktı ve Bursaspor ile Sivasspor'a üstünlük vurdu. Şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda Akhisarspor ile berabere kalan Beşiktaş, sonrasında Kayserispor, Galatasaray ve Osmanlıspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

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