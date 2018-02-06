Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 3-1'in avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bursaspor deplasmanında aldığı 2-2’lik beraberlik ile bir hayli morali bozulan Beşiktaş, rakiplerinin kayıpları sonrası puan farkı açılmadığı için haftaya biraz olsun rahatlamış olarak başlıyor. Peki Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Lig maçlarını şimdilik bir kenara bırakan ve kupaya konsantre olan Siyah Beyazlılar, 3-1’in rövanşında Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olacak. bu akşam akşam Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazandığı için her türlü beraberlik ve galibiyetlerde yarı finale çıkan takım olacak. Gençlerbirliği’nin turu geçebilmesi için Beşiktaş’ı en az 2-0 veya 3 farklı skorlarla yenmesi gerekiyor. Normal sürenin 3-1 Gençlerbirliği lehine bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek ve skor aynı kalırsa yarı finale çıkacak takımı penaltılar belirleyecek.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkıyor. Rakibiyle Ankara'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçta tek farklı kaybetse dahi üst tura yükselecek. Gençlerbirliği'nin turu geçmesi için 2-0 ya da 3 farklı galibiyetlere ihtiyacı olacak. Karşılaşmanın 3-1 ev sahibi lehine tamamlanması halinde ise mücadelede uzatma dakikaları oynanacak, eşitliği bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş 2-0 ve 3-1 dışında diğer 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak.
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak
Vodafone Park'ta maç sonu gerginlik yaşanmıştı
Beşiktaş'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında, söz düellosu yaşanmıştı. İki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarında birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl ligde oynanan mücadelenin ardından başlayan gerginlik, bu maçta da sahaya yansırken, iki teknik adamın Ankara'daki karşılaşmada tutunacakları tavır merak ediliyor.
Güneş'in Ankara'da galibiyeti yok
İki ekip arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. İki takım bugüne kadar 115 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş 66, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 35 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği'nin sahasında oynanan maçlarda ise Beşiktaş 29 kez galip gelmeyi başarırken, Gençlerbirliği 11 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 17 maç ise berabere bitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana Ankara'da Gençlerbirliği karşısında kazanamıyor. Beşiktaş son 3 sezonda Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Ankara deplasmanında Babel'in atılmasıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Güneş'in öğrencileri şampiyon olduğu son 2 sezonda ise Ankara'dan 1-1'lik beraberliklerle dönmüştü.
Vagner Love'a ilk obir yolu gözüktü
Teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği’ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor. Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic’in riske edilme ihtimali düşük. Tosic’in yokluğunda Pepe-Medel ve Pepe-Vida’lı ikililer deneyen Güneş’in Ankara’da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano’dan oluşturması bekleniyor.
Orta ikilide Oğuzhan’ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş’in hücumda yapacağı değişiklik ise Negredo’nun yerine Vagner Love’ı oynatması olacak. Quaresma, Talisca ve Babel’in önünde gol silahı olarak Vagner Love’ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin’i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.
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