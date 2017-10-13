Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de sıralama dengesi değişecek. Liderlik yolunda son iki haftada yaralar alan Siyah Beyazlılar, zor günler yaşayan Başkent temsilcisi önünde puan almak için çabalayacak. Peki, Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maç öncesi bazı bilgiler

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği Beşiktaş maçı 13 Ekim Cuma günü saat 20:00'da Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

İki takım Süper Lig'de 88 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 50'sini kazanırken, Gençlerbirliği yedi galibiyet elde edebildi (31B).

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı son 32 lig maçının sadece ikisini kaybederken (19G 11B), ligde rakibine yedi maçtır yenilmiyor (4G 3B).

Buna karşılık Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet elde edebildi (3B 2M).

Gençlerbirliği'nin evinde en az üç kez oynadığı rakiplerine karşı, lig tarihinde evinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Beşiktaş (.6).

Ligdeki son deplasman maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, son 13 deplasman maçında toplamda dört kez mağlup oldu (7G 2B). Siyah beyazlı ekip, aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 28 deplasman maçında elde etmişti.

Beşiktaş, ligdeki son 10 deplasman maçının beşinde kalesini gole kapattı. Ancak, kalan beş maçta kalesinde ikiden az gol görmedi (toplam 12 gol). Gençlerbirliği ise ligdeki son dokuz iç saha maçının sadece birinde iki gol atabildi (Kayserispor, 22 Nisan 2017).

Gençlerbirliği, evinde oynadığı son altı lig maçının üçünü kaybetti (2G 1B), ancak bundan önceki 10 iç saha maçında yenilgi yüzü görmemişti (5G 5B).

Ligde bu sezon sadece bir galibiyet ile son sırada bulunan Gençlerbirliği, ilk yedi hafta itibariyle lig tarihinin en kötü sezon başlangıcını egale etmiş durumda (2013/14 sezonu ile birlikte, 4 puan).

Beşiktaş, ligde iki maçtır kazanamıyor (1B, 1M). Şenol Güneş döneminde, Beşiktaş'ın ligde arka arkaya üç maç kazanamadığı bir serisi yok.

Gençlerbirliği bu sezon ligin en az gol atan birinci (7), Osmanlıspor'un ardından (17) en fazla gol yiyen ikinci takımı (16). Beşiktaş ise Galatasaray'ın ardından (6), ligin en az gol yiyen ikinci takım.

Gençlerbirliği, aynı zamanda bu sezon ligde iç sahada en az gol atan takım (3). Ancak, bu sezon sadece Konyaspor ve Akhisarspor (ikişer), iç sahada Gençlerbirliği'nden daha az gol yedi (3).

Bu sezon ligde gol beklentisi en düşük olan takım Gençlerbirliği (6.61 xG). Beşiktaş ise ligde gol beklentisi en yüksek ikinci takım (13.65 xG).

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği'ne 2014/15 sezonu başından bu yana attığı 10 golün sadece ikisi maçların ilk yarılarında geldi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Anderson Talisca'nın katkısı bulunuyor (bir gol, iki asist).

Ryan Babel, Gençlerbirliği ile ligde karşılaştığı dört maçta üç gol attı. Gençlerbirliği, Babel'in ligde en fazla gol attığı üç rakibinden biri (3, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile birlikte).

Ahmet İlhan Özek, Gençlerbirliği'nin ligde attığı son beş golün üçüne direkt katkıda bulundu (iki gol, bir asist). Geçen sezon ligde 18 maçta üç gol katkısı yapan Ahmet İlhan (bir gol, iki asist), bu sezon bu sayıya yedi maçta ulaşmış durumda.

Petar Skuletic, Gençlerbirliği'nin ligde attığı son beş golün üçüne katkıda bulundu (iki gol, bir asist).

Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son altı gol, Anderson Talisca ve Ryan Babel'den geldi (üçer gol).

Caner Erkin, bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu (3).

SİYAH BEYAZLILARI ŞEHİT ÇOCUKLARI KARŞILADI

Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaşlı futbolcuları, Ankara'da konaklayacakları otelin girişinde şehit çocukları karşıladı.



Şehit çocukları, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı için Başkente gelen Beşiktaş takımını karşılamak üzere konaklayacakları otele geldi.

Çocuklar, otelin girişinde çiçeklerle karşıladıkları futbolculara, formalarını imzalattı.



Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, şehit çocuklarıyla yaptığı basın açıklamasında, "Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız organizasyonlar sayesinde şehit çocuklarımızla zaman zaman birlikte oluyoruz. İnanın ki çocuklarımızın yüzleri güldükçe biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.



Şehit çocuklarının futbolculara maç öncesi moral verdiğini dile getiren Erdoğan, bugün oynanacak maçı da çocuklarla izleyeceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.