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Futbol
AA
26.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! 5 eksik...

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Gençlerbirliği, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! 5 eksik...

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano ile tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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Gençlerbirliği, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı 5 eksik...


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