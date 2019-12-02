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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.12.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Takımımız, oyununu her hafta geliştiriyor"

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Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, "Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, 3-3 berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili "Cuma gecesi Malatyaspor maçımızda futbolun güzelliği adına her şey sahada vardı. Futbol oynamak isteyen iki takım, iyi yönetim sergileyen hakemler, yağmura rağmen tribünleri boş bırakmayan Gençlerbirlikli ve Malatyalı taraftarlar... Hepimiz unutamayacağımız bir futbol gecesi yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

BTCTürk Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğuna işaret eden Cavcav, şöyle devam etti:

"Sezon başında ülkemizi Avrupa'da temsil etti, ligde iyi konumdalar ama bizim de her geçen hafta üzerine koyduğumuz bir futbol vardı. Bu iki iyi takımın karşılaşmasında güzel bir maç izledik. Maçın hakemi Zorbay Küçük de gerçekten doğru işler yaptı. Tempo bu kadar yüksek oldu ise kendisinin payı büyük. İki tarafa da neyi gördüyse çaldı, göremediklerinde de olması gerekeni yapıp VAR'a uydu. Umarım kariyerine böyle nice güzel maçlar ekler. Hem kendi teknik ekip ve oyuncularımızı hem de rakibimizin teknik ekibini ve futbolcularını kutlarım."

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"Hocamız yaptığı müdahalelerle yine farkını gösterdi"

Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçtiklerini hatırlatarak, "Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Hamza hoca ile 4 haftada aldığımız 8 puan özellikle çalışmanın, teknik ve taktik bilginin sonucu. Hocamız maçta yaptığı müdahalelerle yine farkını gösterdi." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında uzatmalarda skoru belirleyen golü atan Rahmetullah Berişbek'in performansına değinen Cavcav, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişen gencimiz Rahmetullah'ın en kritik anda oyuna girip takımına kazandırdığı puan geride kalan haftanın futbol hikayesidir. Gençlerbirliği, gençlerine, skor 5-0, 6-0'da değil, en kritik anlarda güvenir. Kimi Berat gibi ilk 11'imizin değişilmezi olur, kimi sonradan girdiği oyunda maçın sonucunu belirler.  Çocuklarımıza güvendiğimizi, güveneceğimizi hep söyledim. Rahmetullah da çıktı ve bu haftanın kahramanı oldu. Maç sonunda Rahmetullah, 'Her altyapı oyuncusu umarım bu duyguyu tadar. Gençlerbirliği altyapısıyla var.' dedi. Genç bir futbolcunun bu bilinçte, bizi en iyi özetleyen cümleleri kurması verdiğimiz emeklerin boşa olmadığını gösteriyor. Umarım Rahmetullah gibi daha nicelerini izleriz."

Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Cavcav, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.
Haftanın açılış maçına ilişkin Cavcav, "Şimdi rakip Fenerbahçe. Yeter ki biz sahada Gençlerbirliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip Kasımpaşa maçındaki gibi İstanbul'dan mutlu dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: Takımımız, oyununu her hafta geliştiriyor

 

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