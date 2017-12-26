Gençlerbirliği tura bir adım yakın

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek , Alpaslan Dedeş , Mehmet Metin
Gençlerbirliği: Hopf , Ahmet Oğuz , Uğur Çiftçi , Palitsevich , Ahmet İlhan (Murat Duruer dk. 57 ), Scekic , Ndiaye , Skuletic , Khalili (Kemal İssah dk. 30 ), Zeki Yavru , Jailton (Milinkovic dk. 36 )
Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Vedat Muriç, Alper Tatlısı, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Ümit Özat
Bursaspor: Muhammed Şengezer , Ertuğrul Ersoy , Faty , Ekong , Tarouco , Furkan Soyalp (Sinan Bakış dk. 46 ), Amoako Atta (Yusuf Erdoğan dk. 73 ), Barış Yardımcı , Aziz Eraltay , Onur Atasayar (Delarge dk. 62 ), Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Harun Tekin, Ozan Can Kökçü, Rüştü Hanlı, Arnold John
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gol: Skuletic (dk. 25) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Onur Atasever (Bursaspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Ertuğrul’un gelişine vurduğu şutta top direkten döndü.
25. dakikada Skuletic’in yaklaşık 30 metreden vurduğu düzgün şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Zeki Yavru’nun uzaktan vurduğu şutta top üstten auta çıktı.
84. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta faul kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Ahmet Oğuz geçti. Ahmet’in şutunda kaleci topu kornere çeldi.
85. dakikada Bursaspor atağında topu kesen Ndiaye topu gelişi güzel şekilde rakip sahaya gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Zeki Yavru kaleci ile karşı karşıya kalma fırsatı yakaladı. Ancak kaleci Muhammed kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Aziz’in caza sahası dışında vurduğu şutta kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.
88. dakikada köşe vuruşu kazanan Bursaspor’da topun başına Yusuf Erdoğan geçti. Yusuf’un ortasına topa yükselen Faty’nin kafa vuruşunda kaleci Hopf soluna yatarak topu kontrol etti.