Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gençlerbirliği ateş hattında! Sivas'a da boyun eğdi...
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ilk yarıda Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar 47 puana yükselirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.
STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Erdem Bayık (xxx), Candaş Elbil (xxx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Boye (xx), Ziya (xx) - Robinho (xx), Hakan Arslan (xxx), Saivet (xxx) (Dk.80 Mert Hakan), Ndinga (xxx), Emre (xx) (Dk.87 Hakan Bilgiç) - Kone (xx) (Dk.65 Cyriac x) GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx) - Alper (xx), Pogba (xx), Palitsevich (xx), Claro (xx) - Manu (xxx), Guidileye (x)(Dk.56 Aydın xx), Issah (x) (Dk.25 İlker xx), Sessegnon (xx) - Khalili (xx), Jailton (x) (Dk.25 Rahmetullah xx) GOL: Dk.18 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor) SARI KARTLAR: Issah, Guidileye, Alper, Pogba(Gençlerbirliği)
18'inci dakikada Ziya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Saivet, arka direkte uygun durumdaki Hakan'ı gördü. Hakan Arslan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0 35'inci dakikada Kone, Robinho, Emre paslaşmasında, son olarak Emre ceza alanı dışından plase vuruş yaptı, top kaleci Hopf'da kaldı. 43'üncü dakikada ceza alanı dışından Auremir'in şutunda top yandan auta gitti. 45'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Manu çalımlarla ceza alanına girdi, sol ayağı ile kaleye gönderdiği topu son anda araya giren savunma kornere çeldi. Devamında yine gelişen Gençlerbirliği atağında Manu bir kez daha kaleyi yokladı, Ali Şaşal gole izin vermedi. 58'inci dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı. 64'üncü dakikada sağ kanattan Emre'nin ceza alanına ortasında Hakan Arslan boş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Hopf çeldi, dönen topu alan Kone sol ayağı ile bir kez daha kaleyi denedi, yine Hopf gole izin vermedi. 72'nci dakikada soldan Ziya'nın ortasında savunmadan seken topa gelişine Saivet vurdu, yerden seken topu savunma uzaklaştırdı. 77'nci dakikada Saivet'le hızlı gelişen atakta, ceza alanında Hakan'a bıraktı. Hakan tekrar içeriye çevirdiği topa Robinho vurdu, savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Hopf son anda üstten kornere çeldi. 89'uncu dakikada sağdan Cyriac'ın içeriye çevirdiği topa Robihno yakın mesafeden dokundu, top yandan auta gitti. Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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