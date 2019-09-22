Gençlerbirliği - Alanyaspor (Maç önü)
Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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Muhtemel 11'ler...
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sessegnon, Stancu, Candeias, Sio
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopsis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Gençlerbirliği'nin sağ açık oyuncusu Daniel Candeias ile soru-cevap! İzleyelim...
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