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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, adım adım Süper Lig'e

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Gençlerbirliği, adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliğispor’a 4-0 mağlup oldu.

Başkent temsilcisi ligin bitimine 3 hafta kala puanını 67’ye yükselterek, Denizlipsor ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti.

Maçtan dakikalar
15. dakikada kazanılan korner atışından ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Nadir Çiftçi’nin vuruşundan meşin yuvarlak kaleci Furkan’dan döndü.
18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Nadir’in kaleyi görür görmez çektiği şutunda kaleci Furkan topu çelmeyi başardı.
20. dakikada Nadir’in pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Yılmaz’ın plase vuruşunda
top ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Paraiba’nın kafa ile gönderdiği topa iyi kontrol eden Deniz Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü.
31. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşunda Erdem Özgeç’in vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlarla buluştu. 0-2
60. dakikada Can Sıkılmaz’ın rakibi Rahmetullah’a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltı atışını kullanan Nadir Çiftçi topu ağlara gönderdi. 0-3
86. dakikada Deniz Yılmaz’ın pasında topu iyi kontrol eden Mert Nobre, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Batuhan Gülmek xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Oğuz Kaan Çalışır xx
Kardemir Karabükspor: Furkan xx, Fatih Kızılay x (Ali Kemal dk. 73 x), Sezer Gündüz x, Berkay Yılmaz x (Batuhan Kurt dk. 64 x), Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz xx, Berk Kervankıran x, Doğukan Toksöz xx, Cihan Aydın xx, Oğuz Eken xx (Toykan Topuz dk. 82 ?), Ahmet Karadayı xx
Yedekler: Halit, Emre Eser, Arif Bostancı
Teknik Direktör: İlhan Özer
Gençlerbirliğispor: Emrullah xx, Erdem Özgenç xx, Yıldırım Mert xx, Claro xx, Alper xx, Sessegnon xx (Rahmetullah dk. 46 xx), Yasin xx, Berat xx, Paraiba xxx (Halil İbrahim dk. 71 xx), Nadir xxx (Nobre dk. 79 xx), Deniz Yılmaz xxx
Yedekler: Hakan, Ahmet Oğuz, Barış Başdaş, Stancu,
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Deniz Yılmaz (dk. 20), Erdem Özgenç (dk. 31), Nadir Çiftçi (dk. 63 pen.), Nobre (dk. 86) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

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