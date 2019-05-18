Gençlerbirliği Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gençlerbirliği Adana Demirspor maçı, Spor Toto 1. Lig'in kaderini yakından ilgilendiriyor. Ligden çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği'nin karşısına Play-Off'lara katılma hakkı elde etmek isteyen bir takım olarak çıkacak olan Adana Demirspor, Başkent ekibinden deplasmanda 3 puan almaya çalışacak. Peki, Gençlerbirliği Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gençlerbirliği Adana Demirspor maçı ile Süper Lig yolunda mücadele devam ediyor. Play Off potasının dışında kalan Adana Demirspor, Gençlerbirliği karşısında galibiyet alması halinde potadaki diğer takımların puan kaybını bekleyecek. Peki, Gençlerbirliği Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GENÇLERBİRLİĞİ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto 1. Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Adana Demirspor'u konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nde golcü oyuncu Mert Nobre, profesyonel futbol kariyerinin son antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol kariyerini tamamlama kararı alan Nobre, son antrenmanını yaptı. Takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Nobre'yi, arkadaşları idman sonunda havaya atarak uğurladı.
Bugün Adana Demirspor'u konuk edecek Gençlerbirliği de dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÇİFTE BAYRAM
Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Murat Cavcav, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce başkentte şampiyonluk maçına çıkacaklarına dikkati çekerek "çifte bayram" yaşamak istediklerini söyledi.
Spor Toto 1. Lig'de son haftaya 70 puanla takipçisi Abalı Denizlispor'un bir puan önünde giren ve bu ligdeki macerasını Adana Demirspor maçıyla tamamlayacak olan kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gençler, bayramlarını kutlamaya bir gün önce başlayacak." dedi.
Murat Cavcav, "Hedefimiz bu ligdeki son maçımızı kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak. Adana Demirspor'u 18 Mayıs'ta yenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kutlamaya erken başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Cumhuriyetle yaşıt Gençlerbirliği Kulübünün Süper Lig'e dönmenin haklı gururunu yaşadığını vurgulayan Cavcav, "Bütün Ankaralıları, futbolseverleri, kulübümüze hizmet etmiş emeği geçmiş bütün eski yöneticilerimizi, altyapımızda, okulumuzda, A takımımızda forma giymiş eski futbolcularımızı bu ligdeki son maçımıza, şampiyonluk maçımıza, bayram maçımıza davet ediyorum. Statta bayram ve şampiyonluk coşkusu olacak. Gelin hep birlikte, coşkuyla bu iki güzel hadiseyi kutlayalım." ifadelerini kullandı.
"GENÇLERBİRLİĞİ İSMİYLE MÜSEMMA"
Gençlerbirliği'nin "ismiyle müsemma" bir kulüp olduğunu vurgulayan Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gençlerbirliği, her zaman yetiştirdiği gençlere güvenmiş, onları gelecek hazırlamıştır. Bunu yapmaya da devam edecektir. Şampiyon kadromuzda da Berat, Mert, Rahmetullah, Taha, Halil İbrahim, Ahmet Oğuz gibi Türk sporuna, futboluna kazandırdığımız isimler var. Biz futbolcu yetiştirmeye gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bütün Ankaralıları gençlik bayramı öncesi gençlerimizi izlemeye ve bayramlarımızı kutlarken birlikte olmaya davet ediyorum."
ŞAMPİYONLUK MAÇI
Süper Lig'e direkt yükselen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un ilk iki sıradaki yerleri bugün oynanacak maçlardan sonra netleşecek.
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun son haftasına lider giren ve tam bir sezon aradan sonra 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'e dönmeyi garantileyen Gençlerbirliği, bugün saat 16.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk edecek.
Onursal merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında bulunduğu Adana Demirspor ise 55 puanla 7. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek kırmızı-siyahlılar, beraberlik ya da yenilgi durumunda ise Süper Lig'e direkt yükselen 69 puanla takipçisi Abalı Denizlispor'un İstanbulspor deplasmanından alacağı sonucu bekleyecek.
Denizli ekibinin ikili averajda kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bulunuyor.
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