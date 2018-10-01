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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 7'de 7 yaptı!

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Gençlerbirliği 7'de 7 yaptı!

Spor Toto 1’inci Lig’de 7’de 7 yapan Gençlerbirliği, emin adımlarla Spor Toto Süper Lig’e gidiyor.

Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda Süper Lig’den düşen Başkent takımı, Spor Toto 1’inci Lig’de oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. 21 puanla zirvede yer alan Kırmızı-siyahlı ekip, en yakın takipçisi Boluspor’un 2 puan önünde bulunuyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yenilenmesi nedeniyle maçlarını Osmanlı Stadı’nda oynayan Gençlerbirliği, burada sırasıyla Hatayspor, Eskişehirspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Afjet Afyonspor’u devirdi. Başkent takımı konuk olduğu Altınordu, Osmanlıspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarından da 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ligin ilk 7 haftasında rakip kalelere 15 gol bırakan Gençlerbirliği, kalesinde de sadece 2 gol gördü. Ankara temsilcisinde Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi de attıkları 3’er golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

İLK YARI SUSKUN
Bu arada Gençlerbirliği’nin oynadığı son 4 maçın ilk yarıları golsüz tamamlanırken, Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı attığı gollerle sonuca gitti.

ERKAN SÖZERİ FARKI
Sezon başında Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erkan Sözeri, Kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 8 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sözeri, 7 lig, 1 de Türkiye kupası galibiyetiyle başarının mimarı oldu.

RAKİP ALTAY
Başkent ekibi, Spor Toto 1’inci Lig’in 8’inci haftasında İzmir temsilcisi Altay’ın konuğu olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

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