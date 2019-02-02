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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 41'de kaldı

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Gençlerbirliği 41'de kaldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti. 

Spor Toto Süper Lig'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına da zirvede girdi ancak 2. devre işler tersine döndü. 

Devre arasına Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı. Zirve mücadelesi veren Hatayspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da lider koltuğunu bırakmadı. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftadaOsmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. 

Bu mağlubiyetle zirveyi Denizlispor'a kaptıran başkent takımı, 20. haftada kümede kalma mücadelesi veren eski teknik direktörü Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaştı. 

Renktaşı ekip karşısında sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar ilk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başladı. 

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan "41" rakamını bir türlü değiştiremeyen Gençlerbirliği, haftaya başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak. 

Gençlerbirliği, Osman Özköylü yönetiminde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan mor-sarılar karşısında kötü gidişe dur demeye çalışacak. 

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