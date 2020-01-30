Gençlerbirliği 3 eksikle çalıştı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular karşılaşma öncesi son idmanda taktik çalıştı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesislerindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı.
Kırmızı-siyahlı kafile, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçı, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
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