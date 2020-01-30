MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği 3 eksikle çalıştı
GeriFutbol Gençlerbirliği 3 eksikle çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği 3 eksikle çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular karşılaşma öncesi son idmanda taktik çalıştı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesislerindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı.

Kırmızı-siyahlı kafile, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçı, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Gençlerbirliği 3 eksikle çalıştı

Gençlerbirliği 3 eksikle çalıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle