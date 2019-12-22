Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor (Maç Özeti)

Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada Stancu ile 58. dakikada Ayite kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 24. dakikada Kone ile 90+6. dakikada Yatabare kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak 34 puanla liderliğini korudu. Gençlerbirliği ise puanını 18'e yükselterek 13. basamakta kaldı.

Gençlerbirliği: 2 - 2 Demir Grup Sivasspor

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90 1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

Goller: Dk. 24 Kone, Dk. 90 7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Baiano, Dk. 90 2 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 90 8 Stancu (Gençlerbirliği)

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz'a indirdi. Sefa'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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