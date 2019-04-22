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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği "1 atıp 3 aldı"

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Gençlerbirliği "1 atıp 3 aldı"

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, 30 haftada galip geldiği 20 maçın 11'ini tek golle kazandı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için büyük avantaj elde eden Gençlerbirliği, 30 haftada galip geldiği 20 maçın 11'ini tek golle kazandı. Kırmızı-siyahlılar, 29 yıl sonra düştüğü 1. Lig'deki ilk hafta maçında kazandığı 1-0'lık skorla 30 haftada hanesine 33 puan yazdırdı. Sezonun ilk yarısında sırasıyla Hatayspor, Osmanlıspor, Afjet Afyonspor, Altay, Boluspor ve Giresunspor'u tek golle geçen başkent ekibi, ilk devre 41 puan topladı. Lige başladığı teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ilk yarıda 6 maçı 1-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, 2. devrenin ilk 4 maçında sırasıyla Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a yenildi.

- Mağlubiyet serisi 4 maç sürdü

Sezonun ilk yarısına 8 maçlık galibiyet ve 11 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk 4 karşılaşmasında ise puan hanesinde yazan 41 rakamını değiştiremedi. Tetiş Yapı Elazığspor'u 22. haftada mağlup ederek yeniden kazanmaya başlayan, 23. haftada da Ümraniyespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 24. haftadaki Afjet Afyonspor beraberliğinin ardından Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. Abalı Denizlispor'un ardından 48 puanla ikinci sırayken Erkan Sözeri'yi gönderen başkent ekibi yönetimi, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

- Üzülmez hep 1-0 ile güldü

Gençlerbirliği futbol takımının başına liderin 2 puan gerisinde ikinci sıradayken geçen Üzülmez, başkent ekibinde yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlı takım, Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta 25. haftada Altay'ı 1-0 yenerek puanını 51'e yükseltti. Abalı Denizlispor'un ardından averajla 26. haftaya başlayan Gençlerbirliği, Adanaspor'u da 1-0 mağlup ederek puan hanesinde yazan rakamı 54 yaptı. Sezonun 27. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan başkent takımı, Abalı Denizlispor'un da berabere kalmasıyla lideri averaj farkıyla takip etmeyi sürdürdü.

- Haftaya çıkmayı garantileyebilir

Başkent ekibi sezonun 19. haftasında Abalı Denizlispor'a kaptırdığı liderliği 10 hafta sonra geri aldı. Sezonun 28. haftadasında Giresunspor'u 29. haftada da Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenerek puanını 61'e yükseltti. Abalı Denizlispor'un 29. haftada Boluspor ile berabere kalmasıyla rakibinin 2 puan önüne geçen kırmızı-siyahlılar, liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

İbrahim Üzülmez'in 6 maçlık döneminde mağlup olmayan başkent ekibi, 30. hafta maçında da İstanbulspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda moral buldu.
Genç teknik adam yönetiminde 1-0'lık 5 galibiyetin yanı sıra 1 de beraberlik alarak hiç yenilmeyen Gençlerbirliği, gelecek hafta alınacak sonuçların ardından Kardemir Karabükspor deplasmanında Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

- Kalan 4 haftanın programı

Sezonun 30 maçlık bölümünde 20 galibiyet, 4 beraberlik 6 yenilgi sonucunda 64 puan toplayan Gençlerbirliği, ligi sırasıyla Kardemir Karabükspor, Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Lider Gençlerbirliği'ni 2 puan geriden takip eden Abalı Denizlispor ise Balıkesir Baltok, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.


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