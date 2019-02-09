Gençlerbirliği 0-2 Osmanlıspor
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne oluyor. Konuk takım, 6'da Burhan Eşer ve 10'da Sinan Kurt'un golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı Osmanlıspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Erkan Sözeri yönetiminde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve devreyi 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı ise düşüşe geçti.
Sezonun ikinci devresinde oynadığı üç maçı da kaybeden ve zirveyi Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Osmanlıspor 7 maçtır kazanıyor
Başkentin bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Ligde son 7 maçını kazanan mor-sarılı ekip, galibiyet serisini başkent derbisinde de sürdürmeyi amaçlıyor.
Bu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği 41 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazanmıştı.
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Hakan Arıkan, N. Çiftçi, Sessegnon, Claro, Erdem Özgenç, Stancu, Bady, Alper Uludağ, Barış Başdaş, Jailton Paraiba, Bekir Yılma
Osmanlısopr'un ilk 11'i: Caner Arıcı, Sinan Kurt, Ayuk, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Caner öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza, Anıl Karaer, Karcemarskas.
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