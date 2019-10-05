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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

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Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'da Feghouli, 50. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. 65. dakikada Adem Büyük, Selçuk İnan yerine oyuna girdi. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ikinci sarı karttan kırımızı kart gördü. Dakika 86. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı mücadele başladığı gibi sona erdi. Sarı-Kırmızılı ekip üst üste 3. kez ligde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
3. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Candeias, rakibinden kurtulduktan sonra yerden sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
7. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Babel, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak gol çizgisinden Flavio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
19. dakikada Sessegnon getirdiği topu sağ kanattan atağa katılan Rahmetullah Berişbek'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Feghouli'nin vuruşunda seken topu ceza alanına girerken önünde bulan Babel'in vuruşunda, Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son olarak topla buluşan Ayite'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

 

"Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz"Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 puan alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ortada üç puan var. Buna Galatasaray da biz de talibiz. Sahada neler verebileceğimizi biliyoruz, rakibimizin de neler yapabileceğini biliyoruz. Milli maç öncesi Galatasaray karşısında kazanmak için sahada güzel işler yapıp, puan ya da puanlar almak istiyoruz" dedi.
daha fazla video için

 

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

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