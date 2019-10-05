Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'da Feghouli, 50. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. 65. dakikada Adem Büyük, Selçuk İnan yerine oyuna girdi. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ikinci sarı karttan kırımızı kart gördü. Dakika 86. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı mücadele başladığı gibi sona erdi. Sarı-Kırmızılı ekip üst üste 3. kez ligde sahadan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
3. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Candeias, rakibinden kurtulduktan sonra yerden sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
7. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Babel, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak gol çizgisinden Flavio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
19. dakikada Sessegnon getirdiği topu sağ kanattan atağa katılan Rahmetullah Berişbek'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Feghouli'nin vuruşunda seken topu ceza alanına girerken önünde bulan Babel'in vuruşunda, Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son olarak topla buluşan Ayite'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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