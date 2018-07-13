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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.07.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Gencer: Antalyaspor’un ekonomik sıkıntı nedeniyle zor günler geçirmesi üzüntü verici

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Gencer: Antalyaspor’un ekonomik sıkıntı nedeniyle zor günler geçirmesi üzüntü verici

Antalyaspor’un eski başkanı Gültekin Gencer, kulübün ekonomik sıkıntı nedeniyle zor günler geçirmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Antalyaspor’un eski başkanı Gültekin Gencer, Antalyaspor Kulübü Derneği’ne geçen yıl 21 Ağustos’ta noter aracılığıyla gönderdiği ihtarnamede, kulübün mali yapısının incelenmesini talep ettiğini hatırlattı. Üyesi olduğu derneğin kulübün gelir giderlerini inceleme sorumluluğuna sahip olduğunu vurgulayan Gencer, ihtarnamede Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki dönemde kulübün artan borcuna dikkati çektiğini söyledi. Geçen yıl kulübün ekonomik yapısının kötüye gittiği uyarılarının dikkate alınmamasından yakınan Gencer, "Antalyaspor’un şu anda ekonomik sıkıntı nedeniyle kötü durumda bulunması, zor günler geçirmesi üzüntü verici" dedi.

Kulüpten nemalanan insanlar nedeniyle Antalyaspor’un zor günler geçirdiğini savunan Gencer, "Şu anda Antalyaspor’un geldiği durum son derece üzücü. Zamanında birtakım hatalar yapılmasaydı, şu anda yönetime yapılan destekler bize yapılsaydı Antalyaspor Avrupa’da izlenen bir takım olurdu. Bir zamanlar Ali Şafak Öztürk kulübün bağırsaklarının temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Şu anda Antalyaspor’un bu noktaya gelmesindeki tek sebep, bu kulüpten nemalanan insanların kulüpten gitmemesi. Bu kişiler gitmediği sürece Antalyaspor’un kurtulma şansı olmaz. Kulüp uzaktan kumanda ile idare ediliyor" diye konuştu.

Antalyaspor’un yaşadığı sıkıntılarda Başkan Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyelerinden bazılarının suçu bulunmadığını dile getiren Gencer, şöyle konuştu:

"Mevcut dönemde de önceden de Antalyaspor’u sevdiğini iddia eden bu insanlar kulübün bugünkü duruma gelmesindeki sebeptir. Bunlar Antalyaspor’u sevdiğini söylese de düşmanlık yapan, sadece dönemsel görev alan insanlardır. Bunlar olduğu sürece Antalyaspor kurtuluş noktasına ulaşamaz. Futboldan anladığını zannedip anlamayan, sadece başarılı kişileri kıskandığı için kulübün içerisinde olan insanlar ayrılmalı. Sadece yönetimde bulunan birkaç kişi yüzünden ve bu kişilerin egolarından Antalyaspor bu hale geldi. Sebebi de bu işi layıkıyla yapanları kıskanıp, Antalyaspor’u idare etmeye kalkanlar. Bu kişiler Antalyaspor yönetiminde yer alan 2-3 kişiyi geçmez."

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