Borussia Dortmund, genç yıldızdan haber alamıyor!

Borussia Dortmund, Barcelona’nın talip olduğu genç yıldız Ousmane Dembele’ye ulaşamıyor. Sarı-siyahlıların teknik direktörü Peter Bosz, genç oyuncunun antrenmana katılmadığını açıklarken bu ilginç detayın da altını çizdi.

Bosz, “Dembele’yle dün konuştum. Bana, arkadaşlarıyla Paris’te olduğunu söyledi. Transferle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Bu sabah antrenmana katılmadı. Telefonunu açmıyor, ulaşamıyoruz. Burada olmayacağına dair herhangi bir neden yoktu” diye konuştu.

Neymar’ı kaybeden Barcelona’nın bir numaralı transfer hedefi olarak görülen genç yıldıza Katalanlar bir teklifte bulunurken Borussia Dortmund bu teklifi kabul etmedi.

Bundesliga’nın iddialı ekiplerinden Dortmund, yaptığı açıklamada, “Oyuncunun mükemmel yetenekleriyle transfer piyasasının mevcut durumunu göz önünde bulundurarak teklifi reddetme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.