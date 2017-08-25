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GENÇ YETENEK TÜRKİYE'DE

Fransız ekibi Toulouse, ülkenin en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen genç kalecisi Numan Bostan'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Toulouse forması giyen 19 yaşındaki genç kaleci Numan Bostan'ı kadrosuna kattı.

Fransız ekibinin resmi internet sitesinden duyurduğu haberde genç file bekçisinin kırmızı-siyahlı takımla anlaştığı belirtilirken, Bostan'a yeni kariyerinde başarılar dilendi.

Başkent ekibinin Ankara'ya getirdiği genç kaleci, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımında ise 3 kez forma giydi.

Türk asıllı olan Numan Bostan'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.

ToulouseNuman BostanGençlerbirliği
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