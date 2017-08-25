GENÇ YETENEK TÜRKİYE'DE

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Toulouse forması giyen 19 yaşındaki genç kaleci Numan Bostan'ı kadrosuna kattı.
Fransız ekibinin resmi internet sitesinden duyurduğu haberde genç file bekçisinin kırmızı-siyahlı takımla anlaştığı belirtilirken, Bostan'a yeni kariyerinde başarılar dilendi.
Başkent ekibinin Ankara'ya getirdiği genç kaleci, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımında ise 3 kez forma giydi.
Türk asıllı olan Numan Bostan'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.