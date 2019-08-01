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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
01.08.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Genç voleybolcu Simge Korkmaz, ABD yolunda

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Genç voleybolcu Simge Korkmaz, ABD yolunda

8 sezondur Halkbank Spor Kulübü forması giyen 2000 doğumlu genç smaçör Simge Korkmaz, yeni sezonda Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkemizi temsil edecek.

Voleybola 9 yaşında VakıfBank altyapısında başlayan Simge Korkmaz, elde ettiği spor bursu ile kolej kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek.

Sol smaçör pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Simge Korkmaz, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Hofstra Üniversitesi'nden burs teklifi aldı.

Hofstra Üniversitesi'nin voleybol takımı olan Hofstra Pride takımı ise yakaladığı istikrar ve elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiriyor. Voleybol branşında Amerikan Kolej Sporları Kurumu (NCAA) 1. Konferansı'nda (Division 1) mücadele eden ve 2018 yılını Colonial Athletic Association (CAA) şampiyonu olarak tamamlayan Hofstra Pride, 9 yıldır NCAA Division 1'de mücadele ediyor.

İDOLÜ GÖZDE KIRDAR, TEK HEDEFİ MİLLİ TAKIM!

19 yaşındaki genç yetenek, 2003 yılından bu yana VakıfBank Spor Kulübü ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın formasını başarıyla giyen ve sayısız başarılar elde eden Gözde Kırdar'ı örnek aldığını belirterek, "Çocukluğum Gözde ablayı izleyerek geçti diyebilirim. Elbette oynadığımız pozisyonun aynı olması itibarı ile de kendisine bir yakınlık kurduğumu söyleyebilirim. Bireysel olarak en önemli hedeflerim arasında, Gözde Kırdar gibi istikrarlı bir sporcu olmak ve başarılarla dolu bir kariyer elde etmek. Bununla beraber ay-yıldızlı şanlı formamızı da uzun yıllar terletmek ve ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

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