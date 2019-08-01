Genç voleybolcu Simge Korkmaz, ABD yolunda
8 sezondur Halkbank Spor Kulübü forması giyen 2000 doğumlu genç smaçör Simge Korkmaz, yeni sezonda Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkemizi temsil edecek.
Voleybola 9 yaşında VakıfBank altyapısında başlayan Simge Korkmaz, elde ettiği spor bursu ile kolej kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek.
Sol smaçör pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Simge Korkmaz, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Hofstra Üniversitesi'nden burs teklifi aldı.
Hofstra Üniversitesi'nin voleybol takımı olan Hofstra Pride takımı ise yakaladığı istikrar ve elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiriyor. Voleybol branşında Amerikan Kolej Sporları Kurumu (NCAA) 1. Konferansı'nda (Division 1) mücadele eden ve 2018 yılını Colonial Athletic Association (CAA) şampiyonu olarak tamamlayan Hofstra Pride, 9 yıldır NCAA Division 1'de mücadele ediyor.
İDOLÜ GÖZDE KIRDAR, TEK HEDEFİ MİLLİ TAKIM!
19 yaşındaki genç yetenek, 2003 yılından bu yana VakıfBank Spor Kulübü ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın formasını başarıyla giyen ve sayısız başarılar elde eden Gözde Kırdar'ı örnek aldığını belirterek, "Çocukluğum Gözde ablayı izleyerek geçti diyebilirim. Elbette oynadığımız pozisyonun aynı olması itibarı ile de kendisine bir yakınlık kurduğumu söyleyebilirim. Bireysel olarak en önemli hedeflerim arasında, Gözde Kırdar gibi istikrarlı bir sporcu olmak ve başarılarla dolu bir kariyer elde etmek. Bununla beraber ay-yıldızlı şanlı formamızı da uzun yıllar terletmek ve ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.
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