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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

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Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Samsun'da genç paralimpik sporcular Ömer Faruk İlkin güllede, Gürhan Uncuoğlu ise cirit atmada Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor.

Canik Belediyespor sporcusu 16 yaşında, 1,37 metre boyundaki Ömer Faruk İlkin ile 15 yaşında 1,32 metre boyundaki Gürkan Uncuoğlu, gelecek yıl Hollanda'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. 

Kendisi de bedensel engelli olan antrenör Musa Davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun hazırlık dönemi içinde olduklarını söyledi. 

Ömer Faruk İlkin'in 6 yıl önce spor ile tanıştığını, bu sürede Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2015 yılında Dünya Paralimpik Çocuk Oyunları'ında altın madalya kazandığını belirten Davulcu, "Gürkan ile de 6 yıldır çalışıyoruz. Onun da Türkiye şampiyonluğu var. Her iki sporcumuz ile sıkı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada altın madalya kazanmak. Uzun vadeli hedefimiz ise 2024 Olimpiyatları." diye konuştu. 

Antrenör Musa Davulcu, Ömer Faruk İlkin'in geçirdiği ameliyatın ardından 2 yıl spordan uzak kaldığına işaret ederek, "Yeni antrenmanlara başladı. En kısa zamanda eski performansına yakalayacak." değerlendirmesini yaptı. 

Hedefinin Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat madalyası olduğunu dile getiren Ömer Faruk İlkin ise "Musa Hoca ile sporla tanıştım. Ciritte, Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Paralimpik Çocuk Oyunları'nda altın madalya kazandım. Ayağımdan bir ameliyat geçirdim. İki yılın ardından tekrar antrenmanlara başladım. Hedefim Avrupa şampiyonluğu ardından da olimpiyat madalyası kazanmak." ifadelerini kullandı. 

Gürkan Uncuoğlu da kariyerinde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu gelecek sene yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini kaydetti. 

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