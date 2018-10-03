Genç millilerin aday kadrosu belli oldu!
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Hırvatistan ile deplasmanda iki özel müsabaka oynayacak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 9 ve 11 Ekim tarihlerinde başkent Zagreb'de Hırvatistan'la karşılaşacak ay-yıldızlıların aday kadrosu ilan edildi.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Ekim Cumartesi günü Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelip, 2 gün süresince çalışmalarını burada sürdürecek.
Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki millilerin Hırvatistan maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğukan Özkan (Beşiktaş).
Defans: Berkehan Biçer, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz (Altınordu), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe).
Orta Saha: Abdussamed Karnuçu , Atalay Babacan, Recep Gül, Süleyman Luş (Galatasaray), Behlül Aydın (Trabzonspor), Berkay Görmez, Berkin Taşkın (Altınordu), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Umut Güneş (VfB Stuttgart).
Forvet: Burak Temir (1461 Trabzon), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VfB Bochum).
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