Genç milliler'den bronz madalya

U19 Erkek Voleybol Milli Takımımız, bronz madalya mücadelesine çıktı. Ay-yıldızlılar, rakibi Yunanistan'ı 3-2 devirerek bronz madalya elde etti.
Sırbistan’ın Leskovac şehrinde organize edilen 2017 Yıldız Erkekler (U19) Balkan Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden U19 Erkek Voleybol Milli Takımımız, bugün (12 Ağustos 2017 Cumartesi) Yunanistan ile 3’üncülük – 4’üncülük karşılaşmasına çıktı.
Millilerimiz rakibini 15-25, 23-25, 25-13, 25-17 ve 15-13’lük setlerle 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. (ajansspor)