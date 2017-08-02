« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Basketbol>Genç milliler çeyrek finalde...

Genç milliler çeyrek finalde...

Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 78-76 yenerek çeyrek finale kaldı

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 78-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, son 16 turunda Ukrayna ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 önde kapatan Türkiye, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 43-39 geride girdi. Başa baş geçen mücadelede üçüncü çeyreği 61-59 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, son periyotta skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 78-76 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Atar 24 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan-Letonya maçının galibiyle mücadele edecek.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol ŞampiyonasıTürkiyeBasketbolÇeyrek final
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
BASKETBOL
VOLEYBOL