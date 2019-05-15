Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda
Almanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 ekip temsil edecek.
Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'den 4 ekip katılacak. Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Erkekler dört tek dümencili (JM4 ): Mert Ali Dağlı-Cevit Caner Başaran-Ahmet Eren Savaş-Emir Saygılı-Toprak Ata Kıvrak (Dümenci)
Erkekler dört tek (JM4-): İlyas Çağatay Ürdem-Hakan Berk Örkmez-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt
Kızlar dört tek (JW4-): Miray Kasap-Petek Hepsağ-Sude Doğaner-Nigar Hatun Demiroğlu
Erkekler iki çifte (JM2x): Şefik Çakmak-Denizhan Aydın
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