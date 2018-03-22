Genç Milli Kadın Hentbolcular Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda! Rakipleri...
Genç Milli Kadın Hentbol Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Kadınlar Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Faroe Adaları ve Slovenya ile karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Faroe Adaları'nın Hoyvik kentindeki maçlarda Türkiye, 24 Mart Cumartesi günü Slovenya, 25 Mart Pazar günü de ev sahibi Faroe Adaları ile mücadele edecek. Karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak.
İki maçta da Belaruslu Valery Butskevich-Yury Butskevich hakem çiftinin görev alacağı maçlarda grubu ilk sırada bitirecek ekip finallere katılma hakkı kazanacak.
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