Genç kaleci 17 yaşında hayatını kaybetti
Taraftarların önünde kalp krizi geçiren genç eldiven Ramon Ismael Coronel, sağlık ekiplerinin olmayışı sebebiyle yaşamını yitirdi.
Arjantin'de kalecilik yapan 17 yaşındaki Ramon Ismael Coronel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Maçta bir penaltı kurtaran genç file bekçisi, sevincini yaptığı sırada bir anda yere yığıldı. Oyuncunun babası Eduardo Coronel, sağlık organizasyonunun yetersiz olduğunu belirterek, "Neden böyle bir etkinlikte ambulans bulunmaz anlayamıyorum" diyerek serzenişte bulundu.
Ramon Ismael'in kuzeni Reconquista Hoy isimli yerel gazeteye yaptığı açıklamada, "Penaltı kurtardığı için aşırı sevinç yaşadı. Sonra bir anda zemine yığıldı" ifadelerini kullandı.
Genç kaleci yere düştükten sonra taraftarlarca hastaneye götürüldü; ama artık çok geçti.
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