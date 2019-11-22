Genç Boğalar, kupada Beşiktaş'ı eleyeceklerini düşünüyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGenç Boğalar, kupada Beşiktaş'ı eleyeceklerini düşünüyor!
GeriFutbol Genç Boğalar, kupada Beşiktaş'ı eleyeceklerini düşünüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
22.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Genç Boğalar, kupada Beşiktaş'ı eleyeceklerini düşünüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç Boğalar, kupada Beşiktaş'ı eleyeceklerini düşünüyor!

TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda eşleştiği Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı kupadan elemeyi hedefliyor.

İlk maçını 5 Aralık'ta siyah-beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacak 24Erzincanspor, bu müsabakadan avantajlı skorla dönerek 18 Aralık'ta sahasındaki rövanş karşılaşmasıyla Beşiktaş'ı kupadan elemenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Mustafa Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 büyük" takımdan biri olan Beşiktaş'ı Erzincan'da konuk edecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Beşiktaş gibi büyük bir kulüple eşleştikleri için mutluluk duyduklarını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Galatasaray, Erzincan'a gelmişti. Beşiktaş ilk kez Erzincan'a gelecek. Bu Erzincan için çok önemli. İlk maçımızı Vodafone Park'ta oynayacağız. Önceliğimiz lig ama Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynamak da var. Vodafone Park'ta yapacağımız maçta hem ekranları karşısında bulunanlara hem de tribünlerdeki seyircilere güzel bir müsabaka seyrettirerek oradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

Sportif direktör Ümit Öztekin ise iyi bir takım olduklarını aktardı.

Beşiktaş ile oynayacakları maçlarda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan Öztekin, "Tabii ki işimiz çok zor ama takımımız iyi durumda. Yönetim olarak, şehir olarak ve taraftarımızla birlikte başarıya kilitlendik. Herkes arkamızda. İnşallah bu hep böyle devam eder." diye konuştu.

- "Beşiktaş, soğuk havada sıcak Erzincan halkı ile karşılaşacak"

Genç Boğalar Taraftar Grubu Başkanı Erkan Sınır da takımın hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde başarılı şekilde ilerlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımız artık Erzincan'da 'kupa beyi' olarak adlandırılıyor. Geçen yıllarda Süper Lig devi Galatasaray'ı ağırladık, bu yıl da Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacağız. Turu geçen takım olmak istiyoruz. Erzincan halkı zaten misafirperverdir. Umut ediyorum kazanan biz olacağız. Memleketimizin havası sert ancak insanı merttir. Beşiktaş, soğuk havada sıcak Erzincan halkı ile karşılaşacak." 

Genç Boğalar, kupada Beşiktaşı eleyeceklerini düşünüyor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle