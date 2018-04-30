Genç Beşiktaşlılar Grubu'nda yönetim değişikliği
Daha güçlü bir Beşiktaş için 1988 Yılında kurulan ve günümüze kadar Beşiktaş Yönetim Kuruluna kendi bünyesinden bir çok yönetici veren Genç Beşiktaşlılar Grubu 29 Nisan 2018 Pazar günü olağan yönetim kurulu toplantısını Akatlarda ki No: 1903 de gerçekleştirdi.
Toplantıda alınan kararlar neticesinde aktif bir çalışma hayatı sürdürebilmek için yönetim kurulunda değişikliğe gidilerek yeni yönetim ve görev dağılımı belirlendi.Grubun yeni yönetimi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır ;
Ahmet Hilmi YILMAZ Başkan
Burak KARAGÜLLE Asbaşkan
Burak BAĞDADİOĞLU Asbaşkan
Onur YÜKSEL Genel Sekreter
Ongun SAYIN Proje ve Organizasyon Sorumlusu
Safiye UZUN iletişim ve medya sorumlusu
Gülce KILIÇLAR Üye
Ahmet TAZE üye
Tuna BÜYÜKASAR Üye
Alper ÇEMEN Üye
Bir çok sosyal sorumluluk projeleleri ( Başlıca Adana Ceyhan’da AttıOcak Mesleki Ve Eğitim Lisesinde kurulan Süleyman Seba Kütüphanesi ne 100 adet kitap bağışı vs) gerçekleştiren grubun en büyük amaçlarından bir tanesi de Geleceğin lider kadrolarını Beşiktaş’a kazandırmak.
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