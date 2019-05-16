Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGenç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı
GeriBasketbol Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
16.05.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde sezona Federasyon Kupası şampiyonluğuyla başlayan ve sezon sonu Süper Lig’e yükselen Elazığ İl Özel İdare’de en çok sayı kaydeden isim Nihan Demirkol oldu. 27 yaşındaki oyuncu 36 kez giydiği takımının formasıyla 493 sayı kaydederek zaferde büyük pay sahibi oldu.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Elazığ İl Özel İdare’de sayı kraliçesi Nihan Demirkol oldu.

Federasyon Kupası şampiyonluğuyla sezona merhaba diyen bordo-beyazlı ekip, uzun süren lig maratonun ardından play-off şampiyonluğuna da ulaşarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Tecrübeli oyuncularının takım üzerindeki etkisiyle sezonu çifte kupayla tamamlayan bordo-beyazlı ekibin en çok sayı üreten ismi Nihan Demirkol oldu.

Dirk Nowitzki, Çin 2019’un üçüncü global elçisi oldu
Dirk Nowitzki, Çin 2019’un üçüncü global elçisi oldu!

Normal sezon ve play-off'larda 36 kez takımının formasını giyen 27 yaşındaki oyun kurucu, 493 sayıyla en skorer isim oldu.

İki kupayı Elazığ’a kazandırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Nihan Demirkol, “Şampiyonlukları yaşadığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz sezon başından beri buydu. Elazığ’a Süper Lig gerçekten çok yakışacak. Sayı kraliçeliği de takım arkadaşlarımın sayesinde oldu. Onların emeği sayesinde. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarı hepimizin başarısı” dedi.

Tecrübeli oyuncu Demirkol, ayrıca gelecek sezon yine Elazığ’da forma giymek istediğini aktardı.

Genç basketbolcu Nihan Demirkoldan toplam 493 sayı

Kulüp yönetimi ve sporcular teşekkür ziyaretine başladı

Öte yandan sezonu şampiyonluklarla noktalayan Elazığ İl Özel İdare’de yönetim, teknik heyet ve sporcular, Elazığ Vali vekili Mustafa Gül, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan ve 5 yıllık bir maziye sahip olduklarını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, "Bu sene iki kupayı kendimize hedef belirlemiştik. Buna göre takımımızı oluşturduk. Her iki kupayı da Allah’a şükür, Elazığ’da bir ilk olarak ilimize kazandırdık. Sizler de her zaman bizimleydiniz. Bu anlamda kupamızı Elazığımız’a hediye ediyoruz. Bu güzelliği Elazığ’ın gündeminde sürekli tutmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de birlikte olalım istiyoruz. Şehrin tanıtımı ve spor için yaptıklarınızı biliyoruz. Elazığ’ı basketbolda en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarıya kenetlenmiş bir ekiple bir arada olduklarını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, “Gerçekten çok gururluyuz. Şehrimizde futbol takımımızın şanssız bir dönemde olduğu bu anlarda sizlerin bu şampiyonluğu şehre mutluluk getirdi. Ben maçlarda hep bunu gördüm. İnanmış bir takım vardı sahada. Maçı kazanma adına hep birlikte hareket etme bize de yansıyordu. Farklı sonuçlar alarak lig tarihine adınızı yazarak geldiniz, eze eze geldiniz bu seviyelere. Gerçekten çok tebrik ediyoruz. Bizleri çok onore ettiniz. Şehrimizin her zaman yanında olacağımızı ifade ettik. İnanıyorum ki Süper Lig’de güzel başarılara imza atacaksınız. Şehrimiz yine kenetlenecek. Şehrimizin tüm paydaşlarının bu kulübü sahiplenmesi bizleri ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (16.05.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı

Dirk Nowitzki, Çin 2019’un üçüncü global elçisi oldu!

Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

Sharapova'dan üzücü haber