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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.07.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

Genç atletler tarih yazdı! Altın madalya rekorla geldi

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Genç atletler tarih yazdı! Altın madalya rekorla geldi

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye’ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400'de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı.

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras'tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7'sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanyanın önünde şampiyonluğa uzandı.

Finale 7 numaralı kulvarda Oğuzhan Kaya ile başlayan Türkiye, ilk bayrak değişimini ikinci yaptıktan sonra Kubilay Ençü ve Berke Akçam ile zirveden kopmadı. Son değişimde bayrağı teslim alan İlyas Çanakçı son düzlüğe girerken, Fransa, İtalya, Çekya ve İspanya kendisinin önünde yer aldı. Ancak inanılmaz bir atak yapan İlyas, tüm rakiplerini geçip çizgiye ilk sırada ulaştı. Ay yıldızlı dörtlü, 3:08.34 ile şampiyonluğu alırken, hem iki yıl önce bu şampiyonada kırılan U20 Türkiye rekorunu bir buçuk saniye indirdi; hem de Avrupa'da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.

Türkiye, son yarışta gelen bu madalyayla şampiyonayı 10 madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın arkasında beşinci olan Türkiye; Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.

Boras 2019'da Türkiye'nin elde ettiği madalyalar şu şekilde:

ALTIN MADALYA

10 bin metre yürüyüş - Meryem Bekmez

3 bin metre su engelli - Murat Yalçınkaya

4x400 metre takımı - Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı

GÜMÜŞ MADALYA

5 bin metre - Ayetullah Aslanhan

10 bin metre yürüyüş - Evin Demir

Gülle atma - Pınar Akyol

Disk atma - Özlem Becerek

BRONZ MADALYA

3 bin metre - Ömer Amaçtan

Gülle atma - Alperen Karahan

1500 metre - Tuğba Toptaş

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