Gelsin paralar! Galatasaray...

Galatasaray'ın 4 haftada 10 puan toplaması yönetimin hesaplarını da yenilemesini sağladı. Şampiyonluğa ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi planlayan Başkan Dursun Özbek'in gözü sezon sonunda gelmesi muhtemel 500 milyon TL'de...

İşte yönetimi heyecanlandıran o rakamlar:

* Bu sezon şampiyonluk gelirse TFF'den alınacak rakam 90-95 milyon TL civarında yükselecek.

* Takımın iyi futbol oynaması taraftarın tribüne gelmesiyle her maça ortalama 35 bin civarında taraftar bekleniyor. Geçen sezon 100 milyon TL'nin altında kalan stat gelirinin bu sezon 150 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

* İsim hakkı, sponsorluk ve lisanslı ürün satışında geçen sezonun 10-15 milyon TL geliştirilmesi ve 150 milyon TL'yi geçmesi hesaplanıyor. * Oyuncu satışından şimdiye dek 65 milyon TL civarında gelir elde eden kulüp devre arasında yapacağı operasyonla da en az 15 milyon TL'lik bir ek gelir elde etmek istiyor.

* Yönetimi en fazla heyecanlandıran gelir kalemlerinden birisi de yayın gelirleri. Yeni sistem ve yeni ihaleye göre dağıtılacak prime göre Süper Lig'de şampiyon olacak takım 170 milyon TL'ye kadar bir gelir elde edecek.

* UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde kasaya konulacak rakam ise 200 milyon TL'nin üzerinde... (Fotomaç)