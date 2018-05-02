Gelişmeleri doğruladı! Perşembe günü...
BT Sport'un Şampiyonlar Ligi özel programında, Gary Lineker'in moderatörlüğünde yorumcu olarak yer alan Steven Gerrard, ilk kez Rangers gelişmelerini doğruladı!
İngiltere ve İskoçya'da gündem Steven Gerrard!
Liverpool'un ve İngiltere milli takımının eski futbolcusu Steven Gerrard, Rangers ile olan görüşmeleri doğruladı ve sürecin "pozitif" ilerlediğini belirtti.
Dün akşam, Real Madrid ile Bayern arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının öncesinde, Gary Lineker'in moderatörlüğündeki programda yorumcu olarak bulunan Gerrard; "Görüşmeler pozitif geçiyor. Bekleyip göreceğiz. 1-2 gün yoğunum, Perşembe günü bir kez daha görüşeceğiz." dedi.
Steven Gerrard'ın bu akşam oynanacak Roma-Liverpool maçı sebebiyle BT Sport'ta yayınlara katılacağı, Perşembe günü Rangers ile kontrat görüşmelerine katılacağı yazıldı.
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