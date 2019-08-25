Gelişinde izdiham yaşanmıştı! Daniel Sturridge böyle paylaştı ve...
Trabzonspor'un daha önce 3 yıllık sözleşme imzaladığı Daniel Sturridge dün gece Trabzon'a gelmişti.
Yıldız futbolcunun Trabzon'da çok sayıda bordo mavili taraftar karşılarken, izdiham yaşanmıştı.
Sturridge karşılamayla ilgili instagram adresinden bir paylaşımda bulundu.
Karşılamadan bir görüntüyü takipçileriyle paylaşan İngiliz futbolcu, "Dün karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür ederim' notunu düştü.
Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa zamanda binlerce beğeni aldı.
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