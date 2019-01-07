Geliş tarihi belli oldu! Golcü...
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, ikinci devrede 22.şampiyonluğunu elde edebilmek için kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yapacağı ilk takviye olan Alan Carvalho 12 Ocak'ta İstanbul'a geliyoG
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi hedefliyor.
Ligin ilk devresi boyunca gösterdiği istikrarsız performans ve yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında Eren Derdiyok, Fatih Terim tarafından gözden çıkartılmış konumda.
Golcüsü Eren Derdiyok'u Antalya kampına dahil etmeyen Galatasaray'ın an itibariyle elindeki tek santrfor Muğdat Çelik olarak gözüküyor.
İLK TRANSFER ALAN CARVALHO
Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesi ise Alan Carvalho. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı golcü ile maaş ve imza parası konusunda anlaşma sağlarken geriye kalan tek detay oyuncunun Çin kulübü ile bağlarını kopartmasıydı. Alan Carvalho, gönderdiği haber ile birlikte bu sorunu çözdüğünü Cengiz yönetimine bildirdi. Mustafa Cengiz ve kurmayları, belgelerin ellerine ulaşması ile birlikte müjdeyi vererek KAP açıklaması yapmayı planlıyor.
SÖZLEŞME 3.5 SENELİK
Galatasaray, 29 yaşındaki Alan Carvalho ile 3.5 senelik kontrat imzalayacak. Tecrübeli golcünün Galatasaray'dan senelik 3 milyon Euro kazanması bekleniyor. Alan Carvalho için Çin kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek Galatasaray, Sambacı'ya 3 milyon Euro'da imza parası verecek. Alan Carvalho'nun sarı-kırmızılı ekipten alacağı 3 milyon Euro'luk imza parası 3.5 seneye taksitlendirilerek ödenecek. Tüm hazırlıkların tamamlanmış olmasına rağmen Alan Carvalho'nun Galatasaray'ın Antalya kampına dahil olması beklenmiyor.
ALAN CARVALHO 12 OCAK'TA İSTANBUL'DA OLACAK
Galatasaray yönetimine yakın kaynaklar, Alan Carvalho'nun 12 Ocak'ta İstanbul'da olacağını belirtiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı ise 12 Ocak'ta sona erecek. 2 günlük bir süre için Antalya'ya götürülmeyecek tecrübeli golcünün, antrenmanlarına İstanbul'da başlaması bekleniyor. Çin Süper Ligi'nden sezonun yeni tamamlanmış olmasından dolayı Alan Carvalho'nun hazır durumda Galatasaray'a katılacağı da gelen bilgiler arasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle