Gelenler iyi ama hiç giden yok!

GELENLER iyi de giden yok! Galatasaray’ı harekete geçiren 21 milyon 300 bin TL’lik fatura! Sarı kırmızılı takımı, Igor Tudor önderliğinde adeta yeniden inşa eden Galatasaray yönetimi, şimdi gündemine kadro dışı bırakılan 5 futbolcuyu aldı. Transfer döneminin bitimine 1 ay kala Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün’den kadroda düşünülmeyen 5 futbolcu ile alakalı çalışma yapmasını istedi.

GİTMİYORLAR ÇÜNKÜ...

De Jong, Hakan Balta, Cavanda, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili’nin halen bir kulüple anlaşmaması üzerine bu futbolcular ile görüşülmesi kararı alındı. G.Saray’ı harekete geçiren ise 5 futbolcunun sadece 2017-18 sezonu için toplam 21 milyon 300 bin TL’lik faturası oldu.

Şimdi sarı kırmızılı yöneticiler söz konusu isimlerle bir araya gelerek sorunları bir an önce çözmeye çabalayacak.

DONK’UN ÇEKİNCESİ PROTESTOLAR

G.SARAY’dan hiçbir bedel talep etmeden ayrılabileceğini bildiren Ryan Donk’un korkulu rüyası, taraftar tepkileri... Tudor’un alternatif sayısını yüksek tutmak adına takımda kalmasını planladığı Hollandalının, G.Saray’daki en büyük tedirginliğinin ilk sezonundaki gibi taraftar protestolarına maruz kalmak olduğunu yönetime ilettiği belirtildi.

TUDOR’DAN MEDYAYA TAVIR

G.SARAY’IN hocası Tudor’dan medyaya tavır! Cimbom’un, Östersunds’a elenmesi sonrasında eleştirilerin odağı haline gelen Igor Tudor, takımı basın ve medyadan uzak tutmaya başladı. Pazar günü takımı basına açık idmanda, gazetecilerin 300 metre ötesinde çalıştıran Tudor, kampta da idmanın sadece 30 dakikasını açtı.