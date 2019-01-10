Geleneksel Chapter serisinin 7. ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
10.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Geleneksel Chapter serisinin 7. ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde

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Geleneksel Chapter serisinin 7. ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde

Multiplayer’ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyun hayranlarıyla buluşacak.

10.000’den fazla katılımcı beklenen festivalde katılımcılar teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluşma ve eğlenceli turnuvalara katılma fırsatı bulacak. Festivale WTCN, Jahrein, Kendine Müzisyen, PintiPanda gibi 30 dan fazla ünlü yayıncı katılım gösterecek.

45.000 TL ödül havuzlu Gillette Fortnite Turnuvası gibi büyük espor turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak Chapter VII etkinliğinde; katılımcılar sevdikleri ünlülerle buluşma, favori oyunlarının turnuvalarına katılma ve teknolojinin son örneklerini deneyimleme şansı bulacak.

Etkinlik Gillette, Monster Energy, Casper Excalibur, Playstation, Xbox ve Virgin Radio Türkiye gibi firmaların işbirliğinde gerçekleşecek.

“ESPOR VE OYUN KÜLTÜRÜNÜ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Multiplayer kurucu ortağı ve ekran yüzü Merthan Yalçın festivalin eSpor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor;

“Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Ancak espor ve dijital gaming tek bir oyun etrafında dönen bir evren değil, bu yüzden farklı oyunlar ve turnuvalar ile bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve oyun severlerle birlikte kutluyoruz.”

Multiplayer, Chapter VII festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla Twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayında olacak. Biletler Biletino üzerinden 26 Ocak tarihine kadar satışta olacak.  Kapı açılışı saat 11.00’de gerçekleşecek.

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