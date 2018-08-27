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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.08.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Gelene gidene bakmadan... Ligin kralı Aslan! Galatasaray'dan Alanyaspor'a fark

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Gelene gidene bakmadan... Ligin kralı Aslan! Galatasaray'dan Alanyaspor'a fark

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u farklı geçerek mücadeleyi 6-0 kazandı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma yüksek tempoda başlarken Galatasaray, 36. dakikada Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarı ise adeta tek kale oynayan sarı kırmızılar adeta gol oldu yağdı... 49. dakikada Sinan Gümüş, 53'te Eren Derdiyok, 56 ve 84'te Emre Akbaba, 82. dakikada ise Onyekuru meşin yuvarlağı rakip kaleye göndere isimler oldu. Öte yandan 69'da Galatasaray lehine penaltı veren Halil Umut Meler, VAR'a bakıp penaltıyı iptal etti. Karşılaşma 6-0 sona ererken Galatasaray 3'te 3'le puanını 9 yaptı. Alanyaspor ise henüz ligde puanla tanışamadı.

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Ozan), Emre, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus), Sinan (Dk. 73 Muğdat), Eren
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Taha, Efecan (Dk. 72 Augusto), Villafanez, Djalma (Dk. 59 Hasan), Bobo (Dk. 46 Mbilla)
GOLLER: Dk. 37 Fernando, Dk. 49 Sinan, Dk. 53 Eren, Dk. 56 - Dk. 84 Emre, Dk. 82 Onyekuru (Galatasaray)
SARI KART: Barış (Aytemiz Alanyaspor)

Gelene gidene bakmadan... Ligin kralı Aslan Galatasaraydan Alanyaspora fark

NOTLAR:

BADOU N'DIAYE, TT STADYUMU'NDA
Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N'diaye, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda maçı izledi.

EMRE AKBABA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Emre Akbaba, yeni takımı ile ilk '11' deneyimini eski takımı Alanyaspor'a karşı yaşadı. Akbaba, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlamış ve daha sonra oyuna dahil olmuştu.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Göztepe mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ryan Donk'un yerine Emre Akbaba'ya şans verdi. Sarı kırmızılı takım sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren ilk 11'i ile çıktı.

Gelene gidene bakmadan... Ligin kralı Aslan Galatasaraydan Alanyaspora fark


ASLAN'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk iki maçında MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi mağlup ederek sezona ikide iki ile başlayan Galatasaray, ligin üçüncü karşılaşmasında Alanyaspor'u ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı tek lig maçında da Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 EKSİK
Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'da 3 oyuncu Galatasaray deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı bulunan Welinton ve Junior Fernandes'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey, sarı kırmızılı takıma karşı kadroda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Alanyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti. 

 Gelene gidene bakmadan... Ligin kralı Aslan Galatasaraydan Alanyaspora fark

 

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