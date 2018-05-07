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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
07.05.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

'Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum'

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'Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Yeşilgiresun Belediyespor'u 100-95 yenen Trabzonspor'da, başantrenör Ozan Bulkaz, galip gelerek rahat bir nefes aldıklarını, gelecek sezon da bordo-mavili takımda görev yapmak istediğini söyledi.

Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilgiresun Belediyespor maçında oyuncularının verdiği mücadelenin muhteşem olduğunu belirtti.

İki takım da düşme potasında bulunduğu için çok kritik bir maç olduğunu ifade eden Bulkaz, "Galip gelerek rahat bir nefes aldık. Ligde kalma yolunda çok büyük bir adım attık. Son iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz işimizi ciddi yapıp tüm faktörleri ortadan kaldırmalıyız ve ligin neresinde olursak olalım, Trabzonspor isminin ciddiyetiyle hazırlanıp oynayacağız. En iyi şekilde de ligi bitireceğiz." diye konuştu.

Bulkaz, taraftar desteğinden ötürü Trabzonlu gençlerin teşekkürü hak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonlu gençler bizi yalnız bırakmadılar ki aynı saatlerde futbol takımımızın da maçı vardı. Onlar bu kritik günde bizim yanımızda oldu. Alınan galibiyette en az onların da bizim kadar payı var. Bu enerjiyle birlikte seyircimiz daha çok artacak ve gelecek sezon futbolda olduğu gibi basketbolda da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum."

Bordo-mavili takımdaki geleceği konusunda ise Ozan Bulkaz, "Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum. Bu camia büyük bir camia ama tabii ki takdir yönetimin, başkanımızın. Uygun şartlar oluştuğunda birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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- Bu gece 01:00'de Philadelphia'nın konuğu Boston. Seride 3-0 Boston'ın üstünlüğü bulunuyor.

- 03:30'da ise Cleveland, Toronto'yu ağırlayacak. Seride 3-0 Cleveland'ın üstünlüğü bulunuyor.

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