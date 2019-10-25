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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Geleceğin hekimleri için koşacaklar

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Geleceğin hekimleri için koşacaklar

Dört idealist hekim tarafından 1986 yılında kurulan Lokman Hekim Sağlık Vakfı üyeleri, iyi birer hekim olmayan isteyen gençlere burs vermek için 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak.

Vakıf üyeleri geçen yıl yapılan maratonda topladıkları bağışlarla 84 tıp fakültesi öğrencisine bir yıllık burs sağlamıştı. Sağlık hizmetlerini topluma eşit şekilde ulaştırma amacıyla kurulan Lokman Hekim Sağlık Vakfı, kurulduğu günden bu yana 696 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Vakıf son 5 yıldır da iyi hekimler yetiştirmek için tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlıyor.

Burs fonu için yürütülen projelerden biri de Yetiş Doktor kampanyası. Kampanyada vakıf üyeleri Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşuyor ve tıp fakültesi öğrencileri için burs topluyor.

Geleceğin hekimleri için koşacaklar

HEP BİRLİKTE ‘YETİŞ DOKTOR’ DİYELİM

Vakfın Kurucu Başkanı Dr. Ayhan Tokgöz, “Gelin bu sefer hep birlikte “Yetiş Doktor” diyelim. Biliyoruz ki bir doktor kolay yetişmiyor. Bu yıl da 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda “Yetiş Doktor” diyerek adımlarımızı Geleceğin Hekimleri için atıyoruz. https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC53435 linkinden küçük büyük demeden kampanyamıza bağış yapabilir veya kampanyamızın daha çok kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz” dedi.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİ İYİ BİRER HEKİM OLMAK

Dilan Samgar –İstanbul Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi: “Çocuk doktoru olmak istiyorum. Benim amacım tüm dünya çocuklarının yüzündeki gülücüklerin devamını sağlamak. Geleceğimizin mutlu umutlu ve sağlıklı nesiller olarak büyütmek hedefim.”

Mehmet Altun - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi: “Babam kalp ameliyatı olmuştu ve sorunlar bu ameliyatın beraberinde gelmişti. Ben kardiyolog olup dünyadaki tüm iyi kalplerin en güzel şekilde çarpması için bir çaba ve emek sarf etmek istiyorum. Her kalpte olan iyilikleri gün yüzüne çıkarmak istiyorum. İnsanların sadece bedenine değil ruhuna da en güzel tesiri bırakmayı hedefliyorum. Yaşadıklarımın yaşanmaması içindir tüm çabam.”

Ali Yıldız - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi: “ Benim çıktığım toplumdaki insanların tümünün ortak özellikleri, ümide ve hayallere yabancı olmalarıdır. Benim ise en çok mücadele ettiğim şey, hayallerimi yaşatmak oldu bunun da tek yolu elbette okumak. Bunu başardım. Şimdi de sıradaki hedefim dünyada ve bilhassa Türkiye’de salgın haline gelen diyabetle mücadele etmek. Bunu da başaracağım.”

Mehmet Salim Algım - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 6. Sınıf Öğrencisi: “Ne zaman biri hastalansa ailem olsun çevrem olsun insanların hastanedeki o çaresiz bekleyişi, ellerinden bir şey gelmemesi çok kötü bir durum. Ben de kendime dedim ki “Çaresizce beklemek istemiyorum. Çare olmak istiyorum”. Doktorluk benim hayalim. Hangi bölüm de olursam olayım insanlara yardım etmek istiyorum onlara çare olmak istiyorum.”

 

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