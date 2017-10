Geleceğin Dev Adamları: Mustafa Kurtuldum

Dilerseniz gelin önce Mustafa'nın basketbolla tanışması ve yükselişine göz atalım...

2001 jenerasyonunun Türkiye'deki en önemli potansiyellerinden olan genç yıldız, basketbola Anadolu Efes'te başladı.

Sırasıyla minik, küçük ve yıldız takımlarda forma giyen Mustafa Kurtuldum, Milli Takım ile de tanıştı. 2016 yılında Anadolu Efes forması ile Türkiye üçüncüsü olan genç oyuncu, o yaz U-16 Milli Takımı formasını da bir yaş küçük olarak sırtına geçiren iki oyuncudan birisiydi.

'EN DEĞERLİ OYUNCU' SEÇİLDİ

Milli Takım formasıyla da Türkiye'nin en önemli 2001 doğumlu oyuncuları arasında olduğunu kanıtlayan Mustafa, daha sonra kendi jenerasyonu ile beraber şampiyon olarak tamamladıkları TBF Uluslararası U-16 Turnuvası'nda da MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü aldı.

Sezonu kulübüyle Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan başarılı basketbolcu, Milli Takım forması ile Dünya Şampiyonası vizesini almayı başardı.

Bu sezon içinde yaş grubunun en önemli Avrupalı oyuncuları ile birlikte Jordan Brand Classic kampına davet edilen Mustafa Kurtuldum, bu kampta All-Star organizasyonuna kadar yükselen sayılı Türk oyunculardan biri de oldu.

1.96 metre boyundaki Mustafa, tüm kısa pozisyonlarında oynayabildiği gibi saha içinde bir çok role uygun bir oyun profiline sahip...

İşte gelecek vaat eden milli yıldız ile yaptığımız söyleşinin detayları...

"ANADOLU EFES'TE OLMAK BİR AYRICALIK"



* Kariyerinin başında Anadolu Efes camiasının bir üyesi olmak sana neler hissettiriyor?

- Türkiye’nin en iyi alt yapısında uzun zamandır oynuyorum ve bu benim için çok gurur verici bir durum. Bize her konuda çok yardımcı olunuyor ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

* Gelecekteki hedefleri neler Mustafa Kurtuldum’un? Kendini ileride nerede görüyorsun?

- Kendime koyduğum hedef öncelikle Anadolu Efes’in A takım kadrosunda yer alabilmek. Daha sonra ise Euroleague’de büyük bir oyuncu olmak istiyorum.

"CEDİ, SİNAN, KOBE VE LEONARD'I ÖRNEK ALIYORUM"



* Basketbola nasıl başladın? Kendine örnek aldığın yerli ve yabancı oyuncular hangileri?

- Basketbola Anadolu Efes’in radyoda kendisinin kurduğu İlk Adım Spor Okullar için verdiği reklam sayesinde başladım. Babam radyoda o reklamı duyup beni zorla götürmüştü. Kendime örnek aldığım yerli oyuncular listesinin en başında Cedi Osman ve Sinan Güler var, yabancılarda ise basketbolu bırakan Kobe Bryant ve hala aktif olarak oynayan Kawhi Leonard var.

* Spora gönül veren veya spora başlamayı düşünen yaşıtların ile senden daha küçük yaştakilere önerilerin var mı?

- Spor her yaştaki insan için çok önemli ama ne yazık ki ülkemizde spor alışkanlığı yok. Spor, hem yaşantımız hem de vücudumuz için çok yararlı bir alışkanlık.

* Basketbol haricindeki zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Hobilerin var mı?

- Genelde takım arkadaşlarımla video oyunları oynayarak veya ağabeyimle dışarıda gezerek geçiriyorum. Hobilerimin arasında müzik dinlemek ve video oyunu oynamak var.

"BENİM İÇİN ÇALIŞMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"



* Ailenin kariyerine etkisi nasıl?

- Ailem her zaman benim arkamda ve her kararıma destek veriyorlar. Kötü günümde beni en çok motive eden genelde onlar oluyor.

* 16 Yaş Altı Milli Takım’ın en skorer ismi oldun son Avrupa Şampiyonası’nda. Sana göre bunu neye borçlusun?

- Çok klişe olacak belki ama kesinlikle sıkı çalışmak her şeyden önemli.

* En sevdiğin yemek, en sevdiğin semt, en sevdiğin sanatçı?

- En sevdiğim yemek iskender. En sevdiğim semte gelecek olursak aslında öyle bir ayrımım yok. En sevdiğim sanatçılar ise Eminem ve Rihanna.

"YAPTIĞINIZ İŞTEN ZEVK ALIRSANIZ, KAZANIRSINIZ!"



* Oyununda gördüğün eksikler var mı? Onları nasıl geliştirmeyi planlıyorsun?

- Oyunumda bence şutumda ve fundamentalimde bir takım eksiklerim var bunların üzerinde durarak ve antrenman sonrasında bu noktalarda çalışarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

* Sana göre basketbolda önemli olan ne? Kazanmak mı? Oyundan zevk almak mı?

- Kesinlikle zevk almak... Eğer zevk alırsanız, iyi bir oyun ortaya koyarsınız ve kazanmak da zaten bunun arkasından gelir...