Geleceğin Bogdanovic’i Tarık Biberovic: Fenerbahçe forması gururlandırıyor

Genç Boşnak oyuncu, her şeyden önce kariyer basamaklarını tek tek ve başarıyla çıkacağının bilincinde bir hayat yaşadığını oturuşundan kalkışına, konuşmasından duruşuna kadar her hâliyle belli ediyor. Sanki yıllarını parkede geçirmiş efsane bir basketbolcunun olgunluğuyla karşılıyor beni...

Babamın Novi Pazar doğumlu olduğunu söyleyince aramızdaki sohbet daha da koyulaşıyor. Çünkü Tarık'ın babası da Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Boşnak kenti Novi Pazar'da doğmuş... 2011 yılında Genç Fenerbahçeliler tribün grubu ile Fenerbahçe'ye kardeş kulüp olmasına ön ayak olduğum memleketimin takımından sohbeti açıp, sınırlı zaman dolayısıyla konuyu hemen basketbola getiriyorum.

"BU FORMAYI GİYMEK BENİ GURURLANDIRIYOR"

- Fenerbahçe formasını giymek nasıl hissettiriyor Tarık? İlk maçındaki duyguların nelerdi?

Tarık Biberovic: Bu takım ve organizasyonun bir parçası olduğum için gururlu hissettim. Bu formayı giydiğim için şükrettim. O enerjiyi, tüm kariyerim boyunca korumak ve artırarak yaşatmak istiyorum.

"10-11 YAŞIMDAYKEN BOGDAN BOGDANOVİC'İ İZLERDİM. AMA..."

- Bogdan Bogdanovic'le aynı numarayı giyiyorsun, yani 13'ü... Ben ona, "Şanslı 13" derdim. Sana da böyle söylemek istiyorum. Onu izler miydin eskiden? Bogdan'dan sonra bu formayı sırtlamak sende ekstra sorumluluk yaratıyor mu?

Tarık Biberovic: Onu 10-11 yaşlarımdayken izlerdim. Partizan'da oynuyordu. O zamanlar da onu çok beğenirdim ve hayranlıkla izlerdim. Şimdi de durum öyle... Çünkü o çok iyi, yetenekli ve zeki bir oyuncu. Kusursuz bir oyuncu... Forma konusuna gelecek olursak; üzerimde bu sebepten dolayı herhangi bir ekstra sorumluluk hissetmiyorum. Çünkü bir numara, sadece bir numaradır. Benim tek amacım; her gün daha fazla öğrenip, her günü tamamen verimli geçirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktır.

"İDOLÜM KOBE, FAVORİM DURANT"

- Kariyerinde bir idolün var mı? Yoksa idol sen mi olacaksın?

Tarık Biberovic: Bu güzel bir soru (Gülüyor). İnsan bu konular hakkında fazla düşünmemeli. Çünkü her zaman, olabileceğinin en iyisi olmaya çalışırsın. Yine de benim idolüm ve 'olmak istediğim gibi bir sporcu' diyebileceğim isim Kobe Bryant... Şu anda da favori basketbolcum Kevin Durant... Farklı karakterler ama oyun içinde yaptıklarını çok takdirle izledim/izliyorum.

"DRAZEN PETROVİC, BİR İDOLDEN DE ÖTESİ..."

- Peki Balkanlar veya eski Yugoslavya'dan bir isim söylemen gerekirse kimi söyleyebilirsin?

Tarık Biberovic: Petrovic... Bir idolden de ötesi...

"BABADAN PARTİZAN TARAFTARIYIM"

- Balkanlarda hangi takımı destekliyorsun?

Tarık Biberovic: Partizan... Babam Yugoslav kültüründen, o eskiden kalan mirastan dolayı Partizan'ı destekliyordu. Ancak Avrupa'ya bakacak olursak da favori takımım Inter diyebilirim. Onlara ayrı bir sempatim var.

"KOÇTAN HER GÜN, HER DAKİKA YENİLİK ÖĞRENİYORUM"

- Bir oyuncu olarak, koç Obradovic'le bu kadar genç yaşta çalışma fırsatı yakalamanın nasıl bir şans olduğuna inanıyorsun? Çünkü bir gazeteci ve her şeyden öte bir birey olarak ben koçtan çok şey öğrendim, öğreniyorum da... Kendimi şanslı hissediyorum bu nedenle... Sen neler söylersin?

Tarık Biberovic: Bir gazeteci olarak siz dahi, "Koçtan çok şey öğrendim" diyorsanız, bir de oyuncusu olarak benim ondan her gün, her geçen dakika ve her antrenmanda neler öğrendiğimi hayal edin (Gülüyor). Bu çok başka bir seviye... Koç yalnızca oyununuza konsantre olmanızı sağlıyor. Ben bunun parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum.

"YARIN, BUGÜNDEN FAZLA ÇALIŞMALIYIM"

- Gördüğüm kadarıyla hayatında gün gün ilerliyorsun ve bu en doğrusu... Ancak, "Gelecekte kendimi şurada görmek istiyorum" dediğin noktalar var mı? Varsa, onları öğrenebilir miyim?

Tarık Biberovic: Çok doğru söylüyorsunuz. Gün gün ilerlemeye çalışıyorum daima... Ancak birçok basketbolcunun hayali gibi benim hayalim de NBA'de olmak... Olabileceğimin en iyisi olmak... Fakat tüm bunlardan önce takımıma daha uzun süreler faydalı olmalı, Avrupa'da yani EuroLeague arenasında başarılı olmalıyım ki; çalışmalarımın karşılığını doğru zamanda doğru şekilde alabileyim. 3 yıl, 4 yıl demiyorum mesela asla... Adım adım gitmek istiyorum hedeflerime... Tüm çabam da bunun için... Eğer yarın, bugünkü gibi hatta bugünkünden daha fazla çalışmazsam hiçbir şeye erişemeyeceğimi biliyorum.

"BÜTÜN MAÇLAR VE İDMANLARDA SAVAŞMALIYIM"

- Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapmak ister misin?

Tarık Biberovic: Burada olduğum süre boyunca her şeyimle mücadele etmek isterim. Çok büyük ve kültürü olan bir kulüpteyim. Buradaysanız her maç ve idmanda savaşmalısınız. Hatta tüm kariyerim boyunca benimseyeceğim felsefe budur. Çünkü basketbolu gerçekten çok seviyorum ve mücadele ettiğim takım uğruna savaşmayı da öyle...

"HER GÜN İLK GÜNKÜ GİBİ İDMAN YAPIYORUM"

- Fenerbahçe taraftarları seni çok seviyor. Senin hakkında çok şey öğrenmek istiyor. Onlara özel bir mesajın var mı?

Tarık Biberovic: Ben de onları gerçekten çok seviyorum. Ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum ancak buradayım ve hep bu takım uğruna elimden gelenin de iyisini yapmaya çalışacağım... Her gün ilk günmüş gibi antrenman yapıp, koçumu, benden tecrübeli takım arkadaşlarımı dinleyip, aynı zamanda onlarla rekabet de edip ilerlemek istiyorum.

