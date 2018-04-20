Gel liderimiz ol Ali Dürüst
26 Mayıs’taki genel kurulda Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek’in göreve talip olması bekleniyor. G.Saray Lisesi mezunlarının başlattığı, ‘Ali Dürüst kampanyası’ sonrası, adaylığa sıcak bakmayan Dürüst’ün bakış açısının da yumuşadığı öğrenildi.
G.SARAY Kulübü’nde 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurul öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda, Galatasaray Lisesi mezunları, dün sabah ‘Ali Dürüst kampanyası’ başlattı. Dürüst’ün kendi dönem arkadaşları, TFF Başkanvekili’nin 26 Mayıs’taki seçimli genel kurulda başkanlığa aday olması adına dün özel bir bildiri ile kendisine çağrıda bulundu.
Şu anda Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek’in aday olmasının beklendiği 26 Mayıs’taki genel kurulda Ali Dürüst’ün göreve talip olması adına, ‘Liderimiz ol’ ana başlığı altında camianın önemli ismine seslenildi.
550 ÜYE DESTEK VERDİ
- GALATASARAY camiasında kısa süre içerisinde ‘Ali Dürüst kampanyasına’ ilgi büyük oldu. Dün sabah başlatılan kampanyaya 550 genel kurul üyesi destek verdi. Bugüne kadar başkan adaylığına sıcak bakmayan Ali Dürüst’ün ise bu çağrı sonrasında bakış açısının yumuşadığı ve artık bu konuyu ciddi anlamda gündemine aldığı belirtildi.
Bu kampanyanın devam edeceği ve imzaların, destekleyenlerin sayısının bini aşması beklenirken Dürüst’ün ise kararını en geç 1 hafta içerisinde vereceği kaydedildi.
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